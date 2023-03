E-sport: Chaque point compte dans la toute nouvelle ligue de «R6S»

Avec le coup d’envoi de la saison la semaine passée, le circuit global de «Rainbow Six Siege» vit une petite révolution: celle d’un partenariat inédit entre l’éditeur Ubisoft et l’organisateur danois BLAST, qui chapeaute notamment la ligue du même nom sur «Counter Strike». Après sept années d’existence, l’objectif affiché est de faire entrer la scène compétitive du jeu de tir d’Ubisoft dans une nouvelle dimension, grâce à une structure repensée.

Chaque match compte

Première nouveauté, les qualifications de la dernière chance pour le Six Invitational, le Mondial de «R6S», passent à la trappe. Toutes les places sont désormais attribuées aux points, transformant ainsi l’intégralité de la saison annuelle (divisée en deux stages) en une intense course d’endurance. Autre changement de taille, le nombre de Majors durant l’année est réduit de trois à deux, mais leur durée est rallongée, avec 24 équipes issues des neuf différentes ligues et régions du globe. Le premier Major aura lieu en avril-mai à Copenhague.