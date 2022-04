Suisse : «Chaque semaine, on dévoilera en ligne l’identité d’un nazi»

Un groupe de jeunes néonazis suisses est ciblé par des antifascistes, qui ont décidé d’avoir recours à une méthode illégale pour «donner un visage» aux extrémistes de droite.

Sur le site ad hoc, tout y est: photos, nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse des néonazis. Il y a une semaine, le premier membre identifié était un jeune apprenti grison de 19 ans. «Les membres de ce groupe, presque exclusivement des hommes, sont des racistes, sexistes et antisémites violents, dont certains sont condamnés. Ils recrutent constamment de nouveaux membres. Les nazis doivent sortir de l’ombre», justifient les Antifas.

Un risque à double tranchant

Le criminologue Dirk Baier juge risquée la démarche, outre le fait qu’elle soit illégale (lire ci-dessous). D’un côté, il juge que «grâce à cela, les néonazis deviennent visibles et exposés, ce qui peut les dissuader de rejoindre ces groupes». Mais de l’autre, «l’extrémisme de droite en Suisse est redevenu plus actif et plus jeune ces dernières années et la dissuasion ne fonctionne pas. Cela pourrait même accélérer la radicalisation», dit-il.