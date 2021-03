Deux fois déjà qu’Eric* a dû changer son pare-brise à cause de dégâts survenus alors que sa voiture était parquée dans son quartier. «Les impacts ont été causés par des gravats tombés d’un camion. Il en circule beaucoup dans la région, peste cet habitant de Vernier (GE). «La commune abrite un grand nombre d’entreprises de construction. C’est une problématique que nous connaissons bien», poursuit notre lecteur reporter. Ce dernier constate une recrudescence du nombre de véhicules ne respectant pas les consignes de sécurité: «Leur benne est souvent remplie outre mesure, sans protection et ils roulent à toute vitesse. Même en plein centre-ville, on commence à en voir».

«Ça peut être vraiment dangereux»

Quartiers avec chantiers plus touchés

Si ce dernier ne relève pas de récente hausse d’infractions liées à un mauvais arrimage, il rappelle néanmoins les règles en vigueur: «Chaque chargement doit être arrimé, indépendamment de sa taille et de son poids, afin qu’il ne puisse pas tomber sur la chaussée et mettre en danger les autres usagers de la route. Dans ce cas précis, une bâche de sécurité aurait effectivement dû être apposée et l'arrière du camion relevé. Lorsque nous constatons cela, nous dénonçons le conducteur auprès de l'autorité compétente. » Enfin, le communicant souligne que «les quartiers les plus touchés sont ceux où les chantiers sont le plus présents».