Etats-Unis: Charges aggravées pour le suspect des fuites de documents du Pentagone

Un grand jury fédéral basé à Boston inculpé jeudi Jack Teixeira de six nouvelles charges de «conservation volontaire et transmission d’informations classifiées relatives à la défense nationale», passibles chacune d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison. Aux États-Unis, un grand jury est un panel de citoyens dotés de larges pouvoirs d’enquête.

En avril, cette jeune recrue de la Garde nationale aérienne, âgée de 21 ans, avait déjà été inculpée de «conservation et transmission non autorisées d’informations relatives à la défense nationale» et «retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés», des faits respectivement passibles de dix et cinq ans de prison.