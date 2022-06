Golf : Charl Schwartzel remporte le premier tournoi de la ligue dissidente

Le Sud-Africain est entré dans l’histoire en remportant le tournoi inaugural de la ligue dissidente de golf, soutenue par l'Arabie saoudite.

«J'ai commis une grave erreur au trou No 12 qui m'a fait reculer, mais il me suffisait de rester calme et de finir le travail, a commenté le vainqueur des Masters 2011. Je suis fier de la manière dont je me suis accroché, c'est une super sensation.»