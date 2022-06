Santé : Charlene de Monaco testée positive au Covid

L’épouse du prince Albert de Monaco, qui avait été longuement absente pour des raisons de santé, a annoncé samedi être atteinte du coronavirus.

Le prince, son épouse et leurs deux enfants, le 29 mai au Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Depuis le 12 mai, le port du masque en intérieur n’est plus obligatoire à Monaco en dehors des établissements de santé, des structures d’hébergement de personnes âgées, des transports publics et des taxis. Depuis le début de l’épidémie, plus de 12’000 personnes ont été touchées par le Covid-19 dans cette petite principauté de 40’000 habitants.