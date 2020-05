Luxembourg

Charles, 3 jours, est sorti de la maternité

Le couple grand-ducal héritier a présenté ce mercredi à la presse son fils Charles, âgé de trois jours, à la sortie de la maternité du CHL.

En tête-à-tête avec une dizaine d’infirmières masquées pendant plus de quarante-cinq minutes... Et puis, enfin, ce mercredi 13 mai 2020 vers 12h30, la dizaine de journalistes présents ont pu assister à la toute première sortie du petit Charles, né ce dimanche 10 mai 2020, à la maternité du CHL, à Luxembourg-Ville.

Sous un soleil radieux et un vent frisquet, le Grand-Duc héritier Guillaume et la Grande-Duchesse héritière Stéphanie ont ainsi pu présenter leur premier petit garçon à la presse. Sur place, aucune interview n'était possible, mais les services du CHL ont néanmoins pu nous indiquer que tout s'était bien passé et que c'était un honneur d'avoir accueilli cette première naissance grand-ducale dans les nouveaux bâtiments de la maternité.