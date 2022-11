Voile : Charles Caudrelier remporte la Route du Rhum et explose le record

Charles Caudrelier, sur le Maxi «Edmond de Rothschild», a remporté pour sa première participation la Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire, mercredi à Pointe-à-Pitre, en un temps record de 6 jours 19 heures et 47 minutes.

Parti de Saint-Malo à bord de son trimaran géant, le navigateur de 48 ans a passé la ligne à Pointe-à-Pitre à 5h02 locales (10h02 heure de Paris), pulvérisant le record de la traversée, qui avait été établi en 7 jours 14 heures et 21 minutes par Francis Joyon («Idec Sport») en 2018.

«La course a été épuisante, mais j’ai bien réussi à trouver mon rythme. J’avais tellement envie de gagner cette course. J’en rêve depuis que je suis gamin et je n’avais jamais pu la faire. C’était une énorme frustration», a déclaré Caudrelier après avoir franchi la ligne d’arrivée.