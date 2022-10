Charles couronné le jour des 4 ans d’Archie: bizarre

Royaume-Uni : Charles couronné le jour des 4 ans d’Archie: «C’est bizarre»

Harry et Meghan ont dû en avaler leur thé (ou leur vin blanc californien) de travers. Mardi 11 octobre 2022, le duc et la duchesse de Sussex ont en effet appris que le couronnement de Charles III se déroulerait le samedi 6 mai 2023, soit pile le jour du 4e anniversaire de leur fils Archie. Alors, simple coïncidence ou décision délibérée du monarque pour faire comprendre à son fils et à sa belle-fille que leur décision de couper les ponts avec la famille royale et de prendre part à une série docu pour Netflix était une mauvaise idée?