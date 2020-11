Jean Le Cam (Yes we Cam), qui navigue sur un bateau ancienne génération, sans foil, conserve sa troisième place dans un classement général peu chamboulé vendredi matin.

Derrière, Alex Thomson a fini ses réparations. Mercredi soir, en s’activant énergiquement sur un winch, il a crié haut et fort que «the Boss is back!» (le Boss est de retour!). A l’aube vendredi, le Gallois comptait encore 695,1 milles de retard sur le leader et pointait au 12e rang.