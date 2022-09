Cette proposition de Harry qui a fait tousser Camilla

Tensions avec Harry et Meghan : «Charles était perplexe, Camilla a failli s’étrangler avec son thé»

Au printemps dernier, Harry a sidéré son père et sa belle-mère en proposant de faire intervenir un médiateur pour mettre les choses au clair, selon l’autrice d’un livre à paraître prochainement.

Charles et Camilla ont balayé la proposition du prince Harry. AFP

Après le décès de la reine Elizabeth II, la famille royale s’est efforcée de donner l’image d’un clan uni dans le deuil. La presse britannique a relevé que, malgré certaines tensions encore perceptibles entre les Sussex et le reste de la famille, toutes les parties avaient fait un effort pour que l’adieu à la monarque se passe bien. Tous les regards sont désormais tournés vers Harry, qui doit publier dans les mois qui viennent une biographie potentiellement dévastatrice pour la famille royale. Les spécialistes de la monarchie sont unanimes: plus aucune réconciliation ne sera possible si le duc de Sussex va au bout de son projet.

Harry et Meghan sont rentrés aux États-Unis après les onze jours de deuil observés au Royaume-Uni. AFP

En attendant, c’est la parution d’un autre livre qui occupe la presse. Dans son ouvrage intitulé «The Firm, The New Royals», l’autrice et journaliste de «Vanity Fair» Katie Nicholl revient sur la spectaculaire rupture entre la famille royale et Harry et Meghan. Elle raconte notamment une rencontre remontant au printemps dernier entre Charles et les Sussex. Ceux-ci avaient renoncé à assister à une cérémonie en hommage au prince Philip, furieux qu’on ne leur accorde pas la sécurité qu’ils réclamaient. Harry et Meghan se trouvant au Royaume-Uni avant un séjour aux Pays-Bas, Charles les a invités à boire le thé.

William et Kate «soulagés», la reine «blessée»

Cette rencontre «gênante» ne s’est pas passée comme prévu, raconte Kate Nicholl. Le couple est arrivé en retard, ce qui n’a laissé que quinze minutes à Charles pour retrouver son fils et sa belle-fille avant de filer à un événement important. Harry a profité de cette courte entrevue pour faire une proposition surprenante. «Il a proposé d’avoir recours à un médiateur pour essayer d’arranger les choses, ce qui a laissé Charles quelque peu perplexe, et Camilla a failli s’étrangler avec son thé», a confié un ami de la famille à la journaliste. L’épouse de Charles a jugé cette idée «ridicule», estimant qu’ils pouvaient résoudre leurs conflits en famille.

La reine a fini par être indifférente aux décisions du couple. AFP

On apprend par ailleurs dans ce livre que la reine a été «blessée et exténuée» par la décision de Harry et Meghan de quitter la famille royale, et qu’elle aurait voulu voir Archie et Lilibet davantage. Naviguant de déception en déception, la monarque a fini par être indifférente aux décisions du couple. «Je ne sais pas, je ne m’en préoccupe pas, et je ne veux plus y penser», a-t-elle confié à une source citée par l’autrice. Katie Nicholl écrit encore que William et Kate étaient «soulagés» de voir les Sussex déménager aux États-Unis, parce que cela signifiait pour eux qu’il n’y aurait «plus de drame».

