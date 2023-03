Visite de Charles III en France: le roi dans le viseur des manifestants

«Nous continuerons à nous mobiliser (contre la réforme) et cette visite sera dans notre viseur», ont averti Mathieu Obry (Confédération générale du travail) et Yvan Fort (Force Ouvrière) dans le quotidien Sud-Ouest cette semaine. «Il est quasiment certain que le roi ne pourra pas prendre le tramway» à Bordeaux comme il le prévoyait, a aussi anticipé Pascal Mesgueni, délégué de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) à la régie de Transports Bordeaux Métropole (TBM).