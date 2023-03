Famille royale : Charles III a viré Harry et Meghan de leur résidence officielle

Après la publication du livre explosif du duc de Sussex, le roi a éjecté le couple de Frogmore Cottage et a attribué la maison au prince Andrew. Harry et Meghan se retrouvent ainsi sans pied-à-terre en Angleterre.

À un peu plus de deux mois du couronnement de Charles III, le suspense est toujours aussi insoutenable: Harry et Meghan seront-ils de la partie? Si l’on en croit les dernières révélations du «Sun», la probabilité que le couple se joigne aux festivités de début mai est désormais réduite à peau de chagrin. En effet, selon le tabloïd, le roi a viré les Sussex de Frogmore Cottage, leur résidence officielle en Angleterre. Meghan et Harry seraient en train d’organiser le rapatriement aux États-Unis de leurs dernières affaires.