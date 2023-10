Visite au Kenya: Charles III appelé à «s'excuser» pour les crimes coloniaux

Plus de 10’000 morts

Buckingham avait ajouté que la visite du roi sera aussi l’occasion entre autres d’évoquer «les aspects les plus douloureux de l’histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya» dans les années précédant l’indépendance. Entre 1952 et 1960, plus de 10’000 personnes ont été tuées au Kenya à la suite de la révolte des Mau Mau contre le pouvoir colonial, l’une des répressions les plus sanglantes de l’Empire britannique.