Couronnement: Charles III déçu de l’absence de Meghan

Mercredi 12 avril 2023, le palais de Buckingham faisait savoir que le prince Harry assisterait au couronnement de son père , mais que Meghan, Archie et Lilibet resteraient aux États-Unis le 6 mai 2023. Selon le «Sun», le roi est heureux que son plus jeune fils soit présent à ses côtés pour ce jour spécial. «Il voulait qu’il soit là», a précisé une source au tabloïd.

Cependant, et malgré les tensions entre la famille royale et le duc et la duchesse de Sussex, Charles III regrette l’absence de celle qui a été menacée de mort quand elle vivait en Angleterre. «Il est très déçu de ne pas voir Meghan ou ses petits-enfants, mais il comprend la situation», a ajouté l’informateur. Il se pourrait que «la situation» soit l’anniversaire d’Archie, qui fêtera ses 4 ans le jour où son grand-père sera couronné.