F1 – Gp d'Azerbaïdjan: Leclerc abandonne, Ferrari perd tout et Red-Bull est en tête

La course finalement sera gagnée par Riccardo tandis qu'Hamilton et Vettel ont tous deux du passer par les stands et ont dû remonter dans le classement tant bien que mal.

Et plus récemment l'année dernière quand Max Verstappen, en avance confortable sur Hamilton a souffert d'une crevaison et s'est crashé dans le mur à quelques tours de la fin. Au second départ, Hamilton lui fait un tout droit au freinage et laisse filer 25 points gratuits sur Verstappen et laisse gagner Sergio Perez avec Gasly et Vettel sur le podium.