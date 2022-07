Formule 1 : Charles Leclerc en pole position au GP de France

Il a encore fait mieux dans les dernières secondes de la Q3, en étant le seul à passer sous la minute et 31 secondes: 1’30’’872 et une 7e pole position cette saison, avec l’aide efficace de son coéquipier Carlos Sainz, dans l’autre Ferrari.

«C’est un super tour, et je dois dire que j’ai aussi eu l’aide de Carlos, en me donnant une super aspiration. Sans lui, ça aurait été beaucoup plus serré. C’était vraiment un travail d’équipe», a réagi Leclerc, à chaud, après avoir gagné quelques précieux dixièmes en restant juste derrière l’Espagnol dans les portions les plus rapides.