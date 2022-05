Formule 1 : Charles Leclerc en pole position du 1er GP de Miami

Jamais deux sans trois: le Monégasque, actuel leader du championnat du monde s’est offert au volant de sa Ferrari la pole position du Grand Prix de Miami, la troisième en cinq courses, devant son coéquipier, l’Espagnol Carlos Sainz.

Ocon au garage

Le Français Esteban Ocon (Alpine), violemment sorti de piste lors de la dernière séance d’essais disputée plus tôt dans la journée, n’a pas participé aux qualifications. Son châssis trop endommagé dans l’impact avec les barrières de sécurité n’a pas pu être remplacé à temps. Sorti indemne de l’accident, le Normand «se porte physiquement bien et participera à la course», dimanche, a rassuré son équipe. Il partira donc dernier, derrière la Williams du Canadien Nicholas Latifi, 19e.

Mais le pilote ne se démonte pas et assure au micro de Canal +: «Je pense que le rythme de la voiture était très bon pendant ce week-end, on était toujours dans le top 10, c’était plutôt solide de ce côté là. Donc on va essayer de faire une belle course demain, remonter et faire un beau show», devant quelque 82’000 spectateurs attendus.