Monaco : Charles Leclerc est un coeur à prendre

«Charlotte et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation. Nous restons bons amis. Nous avons partagé tellement de moments géniaux. Elle restera pour toujours une personne spéciale à mes yeux», a posté le pilote. Leclerc a ajouté que son ex était une personne «incroyable» et qu’elle méritait le meilleur pour son avenir. «Merci de respecter notre décision et sa vie privée dans des moments comme celui-ci», a-t-il conclu.