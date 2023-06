TikTok: Charles Leclerc et Pierre Gasly, nouvelles icônes mode

Chemise unie, pantalon beige, jolie montre et chaussures discrètes, voici de quoi se composent la majorité des tenues des pilotes de Formule 1, Charles Leclerc, 26 ans, et Pierre Gasly, 27 ans, nouvelles icônes mode sur TikTok.

En effet, les utilisateurs de la plateforme chinoise sont fascinés par ce style chic et luxueux, le hashtag #oldmoney, dédié à cette tendance, ayant été vu plus de 6,3 milliards de fois sur TikTok. Ce terme décrit les personnes dont la richesse s’étend sur plusieurs générations et qui s’habillent de manière luxueuse sans le montrer, car plutôt que de miser sur les logos voyants et les couleurs flashy, comme le fait leur collègue Lewis Hamilton, les deux sportifs s’habillent avec des basiques de la garde-robe (chemises, T-shirts, baskets, pantalons) de couleurs neutres.