Charles Leclerc laisse sa compagne crier derrière la porte

DATA 18.05.2020 à 06:32

Quand s'occupe t on de l'addiction que provoque les innombrables écrans qui nous entourent ? La drogue à été interdite pour limiter ses ravages sociaux et maintenant on se retrouve entourer de zombies connecté, bien calme socialement, mais sans plus aucun neurones disponibles. Il faut légalement limiter cette catastrophe !