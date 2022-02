Formule 1 : Charles Leclerc nourrit les espoirs de Ferrari

Charles Leclerc a signé le meilleur chrono de la deuxième journée des essais hivernaux, à Barcelone, où Lewis Hamilton figurait à une inhabituelle - mais encore anecdotique - dernière place.

Deuxième temps mercredi, devant son coéquipier espagnol Carlos Sainz, le Monégasque Charles Leclerc a cette fois pris les devants. «Nous sommes toujours les outsiders, non les favoris, a nuancé Mattia Binotto, patron de l'écurie Ferrari. Mais en tant que Ferrari, il était important pour nous de mettre l'accent et la priorité sur 2022.»

En 2021, la Scuderia avait fini 3e écurie, après une année 2020 catastrophe (6e). Mais l'écurie historique a surtout passé son temps à préparer 2022. Voulu dès 2021, la F1 a repoussé d'un an un nouveau règlement technique devant permettre aux voitures de se suivre et de se doubler plus facilement, promettant plus de spectacle.