Automobile : Charles Leclerc partira en pole de «son» Grand Prix à Monaco

Malgré le crash de sa monoplace, qui a entraîné l’arrêt prématuré des qualifications, le Monégasque a réalisé le meilleur temps. Il s’élancera en pole, ce dimanche, pour la première fois depuis octobre 2019.

Si la Ferrari est réparée selon les règles établies, Leclerc partira dimanche à 15h devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) partiront en deuxième ligne, alors que le leader du championnat et septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) ne sera que septième sur la grille.

Leclerc, 5e chez les pilotes, et Ferrari, 4e des constructeurs, sont dans une forme surprenante ce week-end et pourraient réaliser la première grande surprise de l'année, dimanche. Seuls Hamilton, trois fois, et Verstappen, une fois, ont gagné en Grand Prix pour le moment.

Le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) partiront aux 5e et 6e places. Derrière Hamilton 7e, on retrouvera un autre champion du monde (quatre fois), Sebastien Vettel (Aston Martin). Sergio Pérez (Red Bull) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) complètent le top 10.