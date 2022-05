Formule 1 : Charles Leclerc partira en pole position à Barcelone

Le Monégasque a signé le meilleur temps des qualifications du GP d’Espagne. Max Verstappen s’élancera en première ligne à ses côtés, dimanche.

Charles Leclerc a décroché sa quatrième pole position en six courses cette saison.

Dominateur depuis le début du week-end et bien décidé à creuser son avance au championnat de Formule 1, Charles Leclerc (Ferrari) s’est offert samedi la pole position du Grand Prix d’Espagne, sa quatrième en six courses cette saison.

«Je suis en bonne position mais nous avons eu des difficultés avec les pneus et si nous ne les gérons pas bien, nous perdrons la victoire.»

Depuis le début de la saison Red Bull est aux prises avec des problèmes de fiabilité qui ont conduit deux fois Verstappen à l’abandon, et une fois Sergio Pérez. Sans ses abandons, «Mad Max» mènerait-il aujourd’hui le championnat ? Une chose est claire: jamais Verstappen n’a, cette saison, terminé une course sans la gagner.

Si les statistiques observées sur le circuit catalan donnent pour l’instant l’avantage à Leclerc – puisque lors de 23 GP sur 31, le vainqueur s’est élancé de la pole – le pilote Ferrari craint, lui, que ses pneus ne viennent jouer les trouble-fêtes. «Je suis en bonne position mais nous avons eu des difficultés avec les pneus et si nous ne les gérons pas bien, nous perdrons la victoire», a-t-il déjà prévenu.

Mercedes «en progrès»

Sous des températures dépassant les 34 degrés dans l’air et les 45 degrés sur la piste, Mercedes, en difficulté en ce début de saison 2022, année de l’entrée en vigueur d’un tout nouveau règlement technique, a elle tenté un changement en retirant les pontons de ses monoplaces.

«La voiture ne rebondit plus en ligne droite ce qui est une énorme différence.»

Une stratégie qui semble payante depuis le début du week-end puisque sous les yeux du champion de tennis Roger Federer, aperçu dans le garage de l’écurie allemande, George Russell a signé le 4e temps et Lewis Hamilton le 6e derrière la Red Bull de Sergio Pérez, qui partira en 5e position.

«Nous progressons (...) La voiture ne rebondit plus en ligne droite ce qui est une énorme différence. Nous avons encore quelques améliorations à faire», a réagi Hamilton. Et Russell de se réjouir: «C’est notre meilleure position en qualification en tant qu’équipe cette saison, devant une Red Bull».

Fuite de données?

Après une trentaine de GP depuis 1991 et les essais hivernaux tous les ans entre 2014 et 2020 puis en 2022, pilotes et écuries connaissent par coeur le circuit catalan. A l’image de Mercedes, si plusieurs écuries ont profité de la piste catalane pour développer leurs monoplaces, l’AMR22 d’Aston Martin est sous le feu des projecteurs depuis le début du weekend pour ses améliorations apportées à Barcelone, étrangement similaires aux Red Bull.