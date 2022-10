Formule 1 : Charles Leclerc partira en pole position à Singapour

Verstappen furieux contre son équipe

Suffisant car Verstappen, parti pour le battre dans les ultimes secondes, a été rappelé aux stands par son équipe au tout dernier moment. Une décision qui a rendu furieux le Néerlandais, d'abord incapable d'expliquer ce choix. «On t'expliquera plus tard», lui a-t-on glissé dans l'oreillette. «Nous manquions de carburant», a ensuite expliqué sur Sky F1 Verstappen, qui aurait été disqualifié des qualifications s'il avait fini avec un réservoir vide. «C'est incroyablement frustrant, a-t-il soufflé. Ça ne devrait pas arriver. […] Nous aurions dû le voir bien plus tôt, je ne suis pas du tout content. […] Ce n'est jamais acceptable.»

Verstappen a, dimanche, une première chance de titre dans la cité-Etat. Mais pour cela, il doit s'imposer et croiser les doigts pour que Leclerc termine 9e ou au-delà et Pérez 4e ou au-delà (sans obtenir le point du meilleur tour) - ou 5e ou si le Mexicain a le point du meilleur tour. Une victoire est désormais très compliquée pour le leader à Singapour, car ici «c'est un peu comme Monaco, c'est juste super difficile de dépasser».

Singapour, un «four»

Un scénario peu probable qui nous projette à Suzuka la semaine prochaine, pour le retour au Japon, où «Mad Max» aura une chance plus sérieuse d'être couronné pour la deuxième fois d'affilée. Comme le reconnait Leclerc, «c'est une question de temps» avant de voir Verstappen être titré. Si ce n'est «pas vraiment» important de repousser le titre du Néerlandais, le pilote Ferrari veut remporter «le plus de courses possible» en cette fin de saison. À commencer par dimanche donc, avec un rendez-vous à part. De l'aveu des pilotes, Singapour est la course la plus difficile du calendrier. «Pour moi, si vous survivez à Singapour, alors vous êtes prêt pour tout le reste en F1», expliquait Sainz samedi, comparant le circuit de Marina Bay à «un four». «Le plus grand défi, c'est de perdre jusqu'à 2,5 kilos/litres de notre corps, avec l'impact que cela a sur notre concentration», continuait le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), qui partira 7e dimanche derrière Lando Norris (McLaren).