Formule 1: Charles Leclerc partira en tête de la course sprint à Bakou

Charles Leclerc (Ferrari) partira en tête de la course sprint de Formule 1 en Azerbaïdjan, après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications dans les rues de Bakou. Le pilote monégasque s’élancera devant les Red Bull du Mexicain Sergio Pérez (2e) et du double champion du monde en titre Max Verstappen (3e).

Longue d'un peu plus de 100 km, avalés en une trentaine de minutes, cette course offre des points au championnat: de 8 pour le premier à 1 pour le 8e. Avant l'arrivée du paddock dans les rues de Bakou, Verstappen – dernier vainqueur en Azerbaïdjan - comptait 15 longueurs d'avance au championnat sur Pérez et 24 sur l'Espagnol Fernando Alonso.