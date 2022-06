Formule 1 : Charles Leclerc signe une nouvelle pole position

À Bakou, le Monégasque a réalisé le meilleur temps des qualifications devant les Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. Il s’élancera en tête pour la quatrième fois d’affilée.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera ce dimanche en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan, après avoir signé le meilleur temps des qualifications samedi après-midi dans les rues de Bakou, devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull). Avec un meilleur tour en 1’41’’359, pas très loin du temps de sa pole de l'an passé à Bakou (1’41’’218), Leclerc a réussi sa quatrième pole position consécutive, la sixième sur huit possibles cette saison, et la 15e de sa carrière, soit une de plus que Max Verstappen, le champion du monde en titre. «Ça fait du bien. Toutes les pole positions sont agréables, mais celle-ci je ne m'y attendais pas forcément. Je pensais que les Red Bull étaient plus rapides, ils ont été très forts en Q1 et en Q2», a réagi Leclerc.