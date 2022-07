Formule 1 : Charles Leclerc et Ferrari triomphent sur les terres de Red Bull

Le pilote monégasque a remporté le Grand Prix d’Autriche au terme d’un bras de fer dantesque avec son principal concurrent pour le titre mondial, Max Verstappen.

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, ce dimanche, devant Max Verstappen (Red Bull), à l'issue d'une course indécise jusqu'au bout. Leclerc, victime d'ennuis d'accélérateur, a terminé avec moins de 2 secondes d'avance sur le Néerlandais. Ce dernier garde la tête du championnat du monde après 11 manches disputées. Le podium est complété par Lewis Hamilton (Mercedes) à la suite de l'abandon de l'autre Ferrari pilotée par Carlos Sainz Jr dont le moteur a pris feu alors qu'il tentait d'arracher la 2e place à Verstappen à une dizaine de tours de l'arrivée.

«Cela a été une très bonne course avec un bon rythme. J'avais un problème d'accélérateur et il ne me restait que de 20 à 30% d'ouverture mais j'ai pu gérer cela jusqu'à la fin», a déclaré le pilote monégasque après l'arrivée.