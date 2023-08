Mario perd sa voix originale après une trentaine d’années

«On s’est tous ch*** dessus au début du message mais ça va tout bien», a écrit un internaute, soulagé après avoir cru dans un premier temps avoir affaire à un avis de décès. Comme d’autres fans, il venait de lire l’annonce publiée lundi par Nintendo sur le réseau social X (anciennement appelé Twitter) au sujet de Charles Martinet . L’acteur américain qui prêtait jusqu’ici sa voix au mythique plombier moustachu Mario et à d’autres personnages du géant nippon du jeu vidéo depuis une trentaine d’années prend sa retraite. Mais le message de Nintendo commençait par la phrase suivante: «Charles Martinet a été la voix originale de Mario dans les jeux Nintendo des années durant depuis Super Mario 64», avant de poursuivre: «dorénavant, Charles va endosser un tout nouveau rôle en tant que Mario Ambassador». La firme explique: «Avec ce changement, il cessera de prêter sa voix aux personnages de nos jeux, mais il continuera à parcourir le monde, à partager la joie de Mario et à interagir avec vous toutes et tous!»

«Faites pas des frayeurs comme ça, j’ai cru qu’il était décédé», a répondu l’un des fans de l’acteur. «Je m’apprêtais à chialer… Faites plus jamais ça!» a réagi un autre, parmi les nombreux internautes qui ont cru à la mort de cet homme de 67 ans décrit par ses fans comme une «légende» et un «grand monsieur».

Inscrit dans le «Guinness Book des records» pour avoir participé au «plus grand nombre d’enregistrements pour un seul personnage de jeux vidéo», Charles Martinet, d’origine française et polyglotte, a commencé sa carrière d’acteur pour les jeux vidéo en doublant pour la première fois la célèbre mascotte moustachue dans le jeu «Mario’s Fundamentals» sorti en 1995. Mais c’est l’année suivante, avec le lancement de «Super Mario 64», qu’il se fera vraiment connaître avec l’une de ses fameuses répliques «It’s-a me Mario!»

Remerciant l’acteur d’avoir donné vie à Mario pendant toutes ces années et soulignant l’honneur que cela a été d’avoir travaillé avec lui, Nintendo a promis «un message vidéo spécial de Shigeru Miyamoto (ndlr: le père de Mario) et de Charles en personne» «prochainement». Dans le film «Super Mario Bros.», Mario n’était déjà plus incarné par Charles Martinet, mais par Chris Pratt, dans la version originale, et Pierre Tessier, dans la version française.