Vents très instables pour Roura

«Côté moral, c’est up and down»

Et comment se sent-il? «Côté moral, c’est up and down, le fait d’être un peu en avant de Cali et Stéphane, ça fait du bien, même si ça ne veut pas dire qu’ils ne vont pas revenir. Mais dès que le bateau avance et que j’arrive à remonter un peu, je suis content. On a vraiment des conditions difficiles cette année pour notre groupe dans la flotte. Hier je faisais du près dans 40 nœuds en rafale, je n’ai pas le souvenir que le Sud c’était ça. Ça fait partie du jeu, il faut parfois mettre la course entre parenthèses pour ménager le bateau, qui souffre beaucoup là. C’est un début d’Indien difficile mais après demain, les conditions devraient être plus clémentes et ça devrait être plus cool et cela jusqu’à Leeuwin.»