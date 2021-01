Vendée Globe : Charlie Dalin est arrivé après 80 jours

Le skipper d’«Apivia» a coupé la ligne d’arrivée du Vendée Globe aux Sables-d’Olonne après 80 jours 6 h 15 minutes et 47 secondes de course. Mais Boris Herrmann, voire Yannick Bestaven, pourraient le priver de victoire.

Charlie Dalin est le premier à avoir passer la ligne, mercredi soir. Sera-t-il le vainqueur? AFP

Le skipper Charlie Dalin a coupé la ligne d’arrivée en tête de la flotte du Vendée Globe, ce mercredi en début de soirée, en 80 jours 6 h 15 minutes et 47 secondes.

À 21 heures, mercredi soir, ses poursuivants n’étaient pas loin du but. Louis Burton («Bureau Vallée 2»), deuxième, avaient encore 66 milles à parcourir (122 km) et l’Allemand Boris Herrmann («Seaexplorer-Yacht Club de Monaco»), 92 milles (171 km). Suivaient Thomas Ruyant («LinkedOut»), quatrième à 132 milles des Sables-d’Olonne et Yannick Bestaven («Maître Coq IV»), cinquième à 151 milles.

Selon les dernières estimations données mercredi après-midi par la direction de course, Burton devrait couper la ligne «entre 23 h 30 et 1 h 00», Herrmann «entre 1 h 00 et 2 h 00» puis Ruyant «entre 3 h 00 et 5 h 00» et Bestaven «entre 3 h 30 et 5 h 30».

Même si Dalin a franchi la ligne en première position, il ne sera pas forcément déclaré vainqueur. Herrmann a six heures de bonifications, qui lui seront retranchées une fois qu’il aura passé la ligne d’arrivée et Bestaven a lui dix heures et quinze minutes à décompter, ce qui pourrait leur permettre à chacun de remporter le Vendée Globe d’un rien.

Les deux marins ont reçu ces compensations horaires pour s’être déroutés afin d’aider aux recherches d’un concurrent naufragé, Kevin Escoffier, dont le bateau s’est brisé en deux le 30 novembre.

Dalin, qui participait à son tout premier Vendée Globe, a été en tête de flotte durant plus de 60% de la course. Le marin normand de 36 ans a perdu du terrain mi-décembre après une importante avarie, mais a repris la main après le passage du cap Horn.

Burton, lui, a connu de multiples déboires; il s’est même mis au mouillage pendant presque 48 heures pour monter au mât. Le skipper de Saint-Malo a fait une incroyable remontée de l’Atlantique pour se retrouver aux avant-postes.

Alan Roura a passé l’équateur

Loin de l’effervescence de la tête de course, soit près de 3200 milles derrière le leader, Alan Roura sur «La Fabrique» occupe toujours la seizième position. Mercredi en fin d’après-midi, le skipper genevois a passé la ligne de l’Équateur. Il compte 115 milles de retard sur le quinzième, Arnaud Boissières, et 70 milles d’avance sur son poursuivant immédiat, le Japonais Kojiro Shiraishi.