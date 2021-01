Vendée Globe : Charlie Dalin est arrivé après 80 jours, Herrmann heurte un bateau

Le skipper d’«Apivia» a coupé la ligne d’arrivée du Vendée Globe aux Sables-d’Olonne après 80 jours 6 h 15 minutes et 47 secondes de course. L’Allemand, candidat à la victoire, a subi une collision.

Le skipper Charlie Dalin a coupé la ligne d’arrivée en tête de la flotte du Vendée Globe, ce mercredi en début de soirée aux Sables-d’Olonne, après 80 jours 6 heures 15 minutes et 47 secondes de course.

Derrière lui, l’Allemand Boris Herrmann («Seaexplorer-Yacht Club de Monaco»), troisième, en lice pour la victoire grâce au jeu des bonifications (lire plus bas), a heurté un bateau de pêche alors qu’il naviguait à 160 km de l’arrivée.

À 22 heures, mercredi soir, les poursuivants de Charles Dalin n’étaient pas loin du but. Louis Burton («Bureau Vallée 2»), deuxième, avaient encore 39 milles à parcourir (72 km). Malgré ses ennuis, Boris Herrmann était à 82 milles (151 km) du but.

Suivaient Thomas Ruyant («LinkedOut»), quatrième à 108 milles des Sables-d’Olonne, et Yannick Bestaven («Maître Coq IV»), cinquième à 125 milles.

Selon les dernières estimations, Burton devrait couper la ligne entre minuit et 1 heure, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Compensations

Même si Dalin a franchi la ligne en première position, il ne sera pas forcément déclaré vainqueur. Herrmann a six heures de bonifications, qui lui seront retranchées une fois qu’il aura passé la ligne d’arrivée et Bestaven a lui dix heures et quinze minutes à décompter, ce qui pourrait leur permettre à chacun de remporter le Vendée Globe d’un rien.