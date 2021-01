Voile : Charlie Dalin lâche Burton, Alan Roura poursuit sa route

Le skipper français a augmenté lundi matin son avance sur son compatriote Louis Burton, qui va passer «à l’attaque». Quant au Genevois, il a publié une vidéo de sa route.

Le duo de tête a réussi à prendre de la distance sur un groupe de poursuivants composé de sept bateaux, dont beaucoup sont empêtrés dans le Pot au Noir (zone de convergence intertropicale), faute de vents. «J’ai été tout droit et ça s’est bien passé, j’ai eu de la chance et de la réussite sur ce coup-là», a raconté Louis Burton (Bureau Vallée 2) lors d’une vacation avec le PC course. «C’est plutôt intéressant pour Charlie (Dalin) et moi, on a été moins pénalisés que le reste de la flotte. On a un peu plus d’avance sur les concurrents que lorsque l’on est rentrés dans le pot au noir», a-t-il poursuivi.