Voile : Charlie Dalin met la pression dans sa remontée de l’Atlantique

Le skipper français a encore augmenté son avance sur son compatriote Louis Burton. Alan Roura se bat toujours pour la 15e place.

Le bateau de Bestaven endommagé

«Lors du passage au cap Horn, j’ai eu une grosse dépression, j’ai eu un énorme planté, qui a balayé toute la plage avant du bateau, je n’ai plus de balcon, plus d’enrouleur, certaines voiles dont je ne peux plus me servir. J’ai essayé de réparer au mieux», a déploré le Rochelais, qui pensait «pouvoir jouer les premiers rôles jusqu’à la fin», mais qui était pointé à la cinquième place ce mardi matin, à 139 milles du leader.