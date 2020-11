Charlie Dalin et son «Apivia» ont pris la tête.

Jean Le Cam et son voilier de l’ancienne génération «Yes We Cam!» occupent toujours la troisième place (à 262 milles du leader), alors que Kevin Escoffier («PRB») a dépassé Alex Thomson - qui n’a pas encore réussi à réparer son «Hugo Boss» – et s’est emparé de la quatrième place (+274 milles pour Escoffier, +294 pour Thomson).