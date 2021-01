Voile : Charlie Dalin s’échappe à moins de 500 milles de l’arrivée

À la veille de l’arrivée prévue aux Sables d’Olonne, le Français a accentué son avance. Mais rien n’indique qu’il sera déclaré vainqueur quand il aura franchi la ligne… Alan Roura toujours 16e.

Au classement de 12h00 (11h00 GMT)ce midi, Dalin compte 86,5 milles (160 km) d’avance sur Herrmann qui, en cas de victoire, sera le premier étranger à s’imposer dans cette course en solitaire sans escale et sans assistance.

Louis Burton est désormais troisième, à un peu plus de 100 milles du leader, suivi de Thomas Ruyant («LinkedOut») à 274,9 milles et de Yannick Bestaven, à plus de 300 milles de la tête mais qui bénéficiera d’une compensation de dix heures et 15 minutes.