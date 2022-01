Charlie Puth réconforte un célèbre TikToker

Sympa : Charlie Puth réconforte un célèbre tiktokeur

Le chanteur américain a encouragé le jeune influenceur Axel Webber, recalé d’une prestigieuse école, à continuer de croire en ses rêves.

Pour Axel Webber, le monde s’est écroulé après que son admission à la Juilliard School, renommé conservatoire de musique et des arts du spectacle, à New York, lui a été refusée. Le célèbre tiktokeur américain de 22 ans a partagé sa déception avec ses 2,4 millions d’abonnés en expliquant que désormais il devra «trouver un autre chemin pour devenir acteur». Sa vidéo a été regardée par plus de 6 millions de personnes, dont Charlie Puth. Il a été touché par les propos du jeune homme.

Le chanteur de 30 ans, auteur de nombreux tubes comme «Marvin Gaye», «One Call Away», «Attention» ou encore «See You Again», BO de «Furious 7», a écrit sur son mur: «Hé, mon ami… Je ne suis pas non plus entré à Juilliard… mais les choses se sont ensuite bien passées pour moi.» Un peu plus tard, Charlie Puth a continué de réconforter Axel Webber à travers un message vidéo. «Non seulement je ne suis pas entré à Juilliard, mais je n’ai pas été accepté dans cinq écoles prestigieuses. Aussi difficile que cela puisse être sur le moment, le rejet est la chose qui te pousse à aller plus loin sur le plan créatif. Cela a poussé ma musique, cela poussera ton jeu d’acteur. Axel, tu n’as pas du tout besoin de t’inquiéter. J’aime beaucoup tes vidéos, il y a quelque chose de très spécial chez toi», lui a-t-il confié devant la caméra.