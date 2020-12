Golf : Charlie Woods crève l’écran avec son père Tiger

En binôme, Charlie Woods, 11 ans, et son père Tiger Woods ont montré l’étendue de leur talent et de leur complicité dans une compétition en Floride.

Les Woods, faits du même bois?

Pour l’occasion, le duo père-fils avait poussé le vice jusqu’à porter exactement la même tenue. Rajoutez une bonne ressemblance au niveau du visage et vous avez l’un des binômes capables de faire trembler tous les adversaires du monde du golf. D’autant plus que sur le green, le plus petit s’est fait l’auteur de plusieurs coups de grande classe.

Dès le troisième trou, le jeune prodige a réalisé un «eagle», déposant la balle à près d’un mètre du trou. Pour le plus grand plaisir du public, mais aussi de son père et coéquipier: «J’ai vu ce genre de coup souvent de sa part tout au long de l’année, dans les quelques événements auxquels il a participé. Mais ce tournoi, c’est totalement différent», soulignait l’ancien numéro un mondial au micro d’ESPN.

Si c’est le binôme Kuchar, composé de Matt et son fils Cameron, qui a survolé la compétition, l’attraction résidait bien dans la performance et la complicité du duo Charlie et Tiger Woods, qui en ont même profité pour amuser la galerie en plus de vivre une journée sûrement inoubliable pour la famille.