Golf Charlie Woods sur les traces de son père

«Mini Tiger» prend le golf au sérieux et peut compter sur papa pour être son caddie. De quoi mettre sacrément la pression sur ses adversaires lorsqu’il est en tournoi.

Mais ce week-end, Tiger a repris la fonction de caddie pour une nouvelle compétition, aux côtés de son garçon, dont il est assez fier: «Il commence à comprendre comment jouer. Il me pose les bonnes questions et il prend le jeu au sérieux. C’est vraiment génial d’aller sur le terrain et d’être avec lui. Ça me rappelle tellement mon père et moi. J’analyse son swing tout le temps. J’aimerais pouvoir me tourner comme lui, tourner ma tête à sa manière et avoir sa flexibilité. Mais ces jours sont derrière moi, et je dois les revivre à travers lui», a-t-il déclaré à GolfTV. Un brin défaitiste le Tigre de 44 ans, au vu de sa saison 2019.