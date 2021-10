États-Unis : Charlize Theron au secours de ses amies les bêtes

L’actrice prône l’adoption de chats et de chiens dans les refuges, plutôt que de les acheter.

Charlize Theron a lancé un cri d’alarme sur Instagram mardi à l’attention de ses 6,7 millions d’abonnés. Sensible à la cause animale, l’actrice sud-africaine naturalisée américaine les a encouragés à adopter des chats ou des chiens abandonnés dans des refuges plutôt que d’en acheter. «Cet automne, les refuges sont surpeuplés dans tout le pays, ce qui met en danger la vie de nombreux chats et chiens», a-t-elle expliqué sur le réseau social.