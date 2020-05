Cinéma

Charlize Theron en guerrière immortelle

Netflix a dévoilé les premières images de «The Old Guard», film d’action fantastique qui doit sortir le 10 juillet 2020 sur la plateforme.

Charlize Theron, au centre, est entourée de Marwan Kenzari et Matthias Schoenaerts (à g.), et Luca Marinelli et KiKi Layne (à dr.).

Épuisée par les injustices, par ses multiples vies et ses nombreuses morts, Andy (Charlize Theron) est la meneuse d’un groupe de mercenaires immortels. Ensemble, ils se battent depuis des siècles pour protéger les humains. Psychologiquement fatigués mais physiquement surpuissants, les membres de la Old Guard vont découvrir qu’il y en a d’autres comme eux. Tandis qu’un agent de la CIA (Chiwetel Ejiofor) découvre leur identité, un cadre de l’industrie pharmaceutique veut faire de ces Immortels des rats de laboratoires. Inspirée du comic book éponyme de Greg Rucka et réalisé par Gina Prince-Bythewood, «The Old Guard» doit sortir le 10 juillet 2020 sur Netflix. Découvrez les premières images dans notre diaporama.