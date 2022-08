Charlot s’invite dans les couloirs du CHUV

1 / 4 La matinée a été animée par des ateliers de bricolage et la diffusion d’un classique de Charlie Chaplin. Marvin Ancian Le musée Chaplin’s World a cédé quelques clichés de l’artiste pour l’exposition. Marvin Ancian Eugène Chaplin était l’invité d’honneur ce jeudi. Marvin Ancian

Une exposition sur Charlie Chaplin a été présentée toute la semaine à l’étage pédiatrie du CHUV, à Lausanne. Et jeudi matin, Eugène Chaplin, fils du célèbre acteur, s’est rendu sur place pour s’adresser aux enfants et adolescents hospitalisés. «C’est essentiel d’amener de l’humour et de l’espoir aux enfants malades, glisse-t-il. En exposant le parcours de vie de mon père, on peut montrer que tout est possible: le monde lui tombe sur la tête, il reprend son chapeau, sa canne et c’est reparti.»

Un espace dédié aux plus jeunes

L’espace éducatif organise des événements culturels durant toute l’année pour les enfants et ados hospitalisés au CHUV. «Ce lieu leur permet de s’échapper du contexte hospitalier qui peut parfois s’avérer douloureux selon les soins administrés», explique Barbara Tarditi, éducatrice cheffe du service.

Huit éducateurs sociaux encadrent et animent le lieu en cherchant à garder le lien avec la vie quotidienne: «Aucun soin n’est réalisé dans cet espace, souligne Barbara Tarditi. Les enfants et ados viennent, jouent et écrivent leurs devoirs ensemble.» L’école ouverte au même étage pour assurer le suivi scolaire des jeunes et éviter les décrochages «marche particulièrement bien chez les ados», se réjouit Barbara Tarditi.

Pallier les limites de la médecine

L’approche sociale et éducative se veut complémentaire à l’expertise médicale: «Les familles tirent une expérience positive de l’hôpital grâce à l’accompagnement des travailleurs sociaux», souligne Chantal Grandjean, infirmière cheffe du service des soins intensifs en pédiatrie. C’est particulièrement vrai pour les familles des enfants qu’il faut isoler, en raison de leur état de santé fragile: «Le service va à la rencontre de ces jeunes et leur propose des activités ludiques, adaptées à leurs besoins et envies», précise Chantal Grandjean.