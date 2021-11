Ski alpin – Charlotte Chable arrête la compétition

Charlotte Chable, photographiée ici en mars 2020 devant son domicile, à Villars-sur-Ollon. Chantal Dervey/24 Heures

Charlotte Chable a choisi de ranger ses skis de compétition à l'âge de 27 ans, après 35 départs en Coupe du monde et une participation aux championnats du monde de 2015.

Athlète au talent indéniable, Charlotte Chable n'a pas été épargnée par les blessures depuis ses débuts sur le circuit mondial à Flachau en janvier 2015. En proie au doute après une nouvelle blessure grave au genou survenue en septembre 2020 (une rupture totale du ligament latéral interne et une récidive de rupture du ligament croisé antérieur droit), elle s'était donnée le temps de la réflexion pour finalement décider en mai passé de poursuivre sa carrière. Malgré une motivation intacte, les dernières semaines d'entraînement ont été quelque peu compliquées. Il lui était alors devenu difficile de pousser son corps à la limite et d’ainsi livrer des performances à la hauteur de ses attentes.

«Je crois qu’aujourd’hui, je suis prête à tourner la page» Charlotte Chable

«Je ne me sentais plus capable de donner le 100% de moi-même. J’ai voulu tenter, une nouvelle fois, de revenir après cette grosse blessure, car mes rêves étaient toujours présents, mais aujourd’hui je sens que mon corps n’est plus prêt à donner ce qu’il faut et à prendre les risques liés à ce sport», explique la Vaudoise de Villars-sur-Ollon.

«C’était une décision très douloureuse à prendre, ajoute-t-elle. Mais je crois qu’aujourd’hui, je suis prête à tourner la page et surtout à prendre avec moi toutes ces expériences si enrichissantes que j’ai pu vivre aux cours de ces années au haut niveau et qui me serviront tout au long de ma vie.»

Vice-championne de Suisse de slalom en 2019, Charlotte Chable avait marqué les esprits aux Mondiaux de Vail, en février 2015. Alors qu’elle n’avait que 20 ans, elle avait pris la 15e place du slalom. Elle avait confirmé quelques jours plus tard en terminant 11e du slalom de Maribor.