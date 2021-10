Charlotte de Witte à nouveau reine de l'underground

«Top 100 DJ Alternative» : Charlotte de Witte sacrée à nouveau

La Belge est en première place du classement de «DJ Mag» des DJ underground.

Deux semaines après le couronnement de David Guetta en tant que Meilleur DJ du monde, c’était au tour des artistes underground de découvrir leur rang. La DJ belge de techno Charlotte de Witte, 29 ans, s’installe, pour la deuxième année consécutive, sur le trône. Elle devance Carl Cox et Claptone.

«Je suis très heureuse d’être à nouveau no 1. C’est dément. Gratitude éternelle à ceux qui ont voté pour moi. Votre amour et votre soutien constants signifient beaucoup», a-t-elle réagi. Côté actu, de Witte, vue début octobre 2021 au D! Club à Lausanne, a annoncé le plus gros show de sa carrière. Elle se produira, durant dix heures d’affilée, le 5 février 2022 à la Flanders Expo devant 13’000 personnes dans sa ville natale de Gand.