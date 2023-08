Chars Leopard 1: Deux suspects en Valais et des blindés vendus pour presque rien

La découverte d’une centaine de chars Leopard , acquis par l’entreprise Ruag en 2016, en Italie n’en finit pas de rebondir. On apprenait il y a quelques jours que la justice allemande avait dans le collimateur un ressortissant Suisse pour soupçons de corruption dans cette affaire. Le «SonntagsBlick» révèle ce dimanche qu’un couple de Valaisans est mêlé à cette enquête. Il s’agit d’un ancien manager de Ruag et de son épouse selon le journal alémanique.

Les accusations sont lourdes, peut-on lire: gestion déloyale, corruption et trafic d’influence dans les relations commerciales. Le «SonntagsBlick» ajoute que la direction de Ruag était au courant de cette affaire et avait même déjà constaté des irrégularités. D’autres médias ont expliqué samedi que 25 de ces blindés, dont la Suisse a interdit la vente récemment en lien avec la guerre en Ukraine, avaient déjà été cédés pour 500 francs alors que Ruag les avait achetés à 43’000 francs trois ans auparavant.

Enquête externe

L’hebdomadaire alémanique cite aussi un rapport d’audit qui montrerait que les 100 chars rachetés en 2016 à l’Italie ont coûté 7,3 millions de francs et non 4,5 millions comme estimé jusqu’à maintenant. L’entreprise Ruag était surtout intéressée par les pièces de rechange des chars qui n’étaient plus opérationnels. Le chiffre d’affaires réalisé avec ce stock atteint entre 1 et 1,5 million de francs par année d’après les sources du «SonntagsBlick».