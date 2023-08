Chars Leopard: Ruag: Viola Amherd redoute que de nouvelles affaires remontent

Nouvelles révélations ce week-end

Pour rappel, de nouvelles révélations parues dans la presse ce week­-end soulèvent toujours plus de questions sur la gestion par l’entreprise Ruag de l’acquisition de ces chars. Des médias ont expliqué samedi que 25 de ces blindés, dont la Suisse a interdit la vente en lien avec la guerre en Ukraine, avaient déjà été cédés pour 500 francs, alors que Ruag les avait achetés à 43’000 francs, trois ans auparavant. Dimanche, on apprenait en outre qu’un couple de Valaisans était mêlé à cette enquête, soit un ancien manager de Ruag et son épouse. Les accusations sont lourdes: gestion déloyale, corruption et trafic d’influence dans les relations commerciales. La direction de Ruag aurait été au courant.