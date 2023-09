Chasse à la baleine: Deux cétacés tués lors de la reprise de la chasse en Islande

Deux navires appartenant à la société de chasse Hvalur, la dernière à être active dans le pays, ont chacun harponné un rorqual commun jeudi et devaient rentrer au port vendredi matin avec leurs prises, ont annoncé plusieurs médias, dont la télévision publique RUV. L’Islande est l’un des trois derniers pays avec la Norvège et le Japon à autoriser la chasse à la baleine, au grand dam des défenseurs des animaux.

«Surveillance renforcée»

Des vidéos diffusées par ces autorités ont montré l’agonie choquante d’une baleine chassée l’an dernier, qui avait duré cinq heures. Le gouvernement islandais avait annoncé la semaine dernière son feu vert à la reprise de la chasse à la baleine à compter du 1er septembre, avec «des exigences plus fortes et détaillées en termes d’équipement et de méthode de chasse, et une surveillance renforcée».