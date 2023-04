Lugano: découverte de chats torturés et décapités

La chasse au tortionnaire de chats est donc ouverte dans les quartiers d’Aldesago et de Ruvigliana. (image prétexte)

Le premier cas a été découvert en automne dernier à Lugano (TI). Un chat a été retrouvé par son propriétaire avec la queue coupée et une hanche déboîtée. Le dernier cas date de la semaine dernière. Un chat décapité et aux pattes cassées a été retrouvé dans le jardin de son propriétaire. Il y a quinze jours, le corps d’un minet a également été découvert avec la tête coupée.

La chasse au tortionnaire de chats est donc ouverte dans les quartiers d’Aldesago et de Ruvigliana, où plusieurs habitants ont dénoncé la répétition inquiétante d’épisodes de maltraitance et de violence, perpétrés sur ce type d’animaux. La police confirme l’ouverture d’une enquête et rappelle que pour ce type de délit, la loi prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement.