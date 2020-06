Espagne

Chasse au crocodile lancée près de Valladolid

Un reptile mesurant 1,5 à 2 mètres de long a été aperçu sur la rivière Pisuerga samedi. Mais les premières recherches sont restées vaines.

Policiers et spécialistes de la faune sauvage sont en alerte depuis samedi, dans la région de Valladolid, en Castille-et-León. Un crocodile du Nil long de 1,5 à 2 mètres et pesant environ 250 kilos aurait été aperçu sur une portion de la rivière Pisuerga, entre les villes de Simancas et Tordesillas. La population, qui aime se baigner et pêcher dans cet affluent du Douro, a été appelée à ne pas s’en approcher.