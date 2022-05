Neuchâtel : Chasse aux chats sauvages validée par le Parlement

Le Grand Conseil neuchâtelois a dit oui mercredi aux tirs visant les chats vivant à l’état sauvage. Cette pratique est répandue en Suisse, à l’exception du Valais.

«C'est une méthode cruelle, pas fiable et dangereuse(…). Les chasseurs ne peuvent pas reconnaître un chat errant d'un chat domestique libre muni d'une puce..» Une pétition munie d’une quarantaine de milliers de signatures demandant l’abolition de la chasse des chats sauvages est à l’origine d’une motion soumise au Grand Conseil neuchâtelois, mercredi. Elle n’a pas passé la rampe: le non l’a emporté par 63 voix contre 12 oui et 19 abstentions.